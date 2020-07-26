Поехал на сделку в $20 тысяч: В неподконтрольном Антраците пропал человек

В «ЛНР» в городе Антрацит в конце апреля пропал Александр Помников (1973 г.р.). «Полиция» его не разыскивает, 3 месяца не известно о его судьбе. Об этом сообщает Восточная правозащитная группа.

Мужчина зарабатывал на жизнь тем, что перепродавал иностранную валюту. «Перед тем, как пропасть он сообщил жене, что едет на сделку по продаже валюты в 20 тыс. долл., даже сказал с кем именно он будет встречаться. После того, как Александр уехал, его больше никто не видел. На следующий день его машину нашли во дворах другого района Антрацита», – отмечают правозащитники.

Жена Помникова неоднократно обращалась в «ведомства» Антрацита, но спустя 3 месяца даже не возбуждено «уголовное дело».

На сегодняшний день Александр Помников не найден. «Наши источники в так называемой милиции "ЛНР" сообщили нам, что он его поиск не ведется. Сумма сделки, на которую поехал Александр Помников составляла 20 тыс. долларов, со слов наших источников он ехал на встречу с Рябовым Александром и его партнерами (очень известная фамилия для города Антрацит). Источники в "народной милиции ЛНР" сообщили, что данному делу не дают ход на местном уровне. Слишком влиятельная фамилия подозреваемого Рябова)», – констатировали правозащитники.

У Александра осталась жена и двое детей.