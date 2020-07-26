Старт 27 июля: В «ДНР» готовятся к перемирию

«Управление народной милиции ДНР» («республиканской» армии) издало «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Об этом сегодня, 26 июля, заявил начальник «управления» Денис Синенков.

Он отметил, что «приказ был предоставлен каждому военнослужащему под роспись», командиры подразделений провели инструктаж личного состава.

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.