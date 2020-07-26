Это не шутка: Минюст предлагает подарочные сертификаты на камеры в СИЗО

С 25 июля Министерство юстиции предлагает подарочные сертификаты на пользование платными камерами в СИЗО. Это креативный способ заработать на улучшение условий в учреждениях пенитенциарной системы – пояснила министр юстиции Денис Малюська, передает «Громадське радіо».

«Это не шутка. Действительно, есть такая услуга, ею уже несколько человек воспользовались. Они заплатили деньги и получили сертификаты. Мы по этому поводу только радуемся, потому что получили финансирование без копейки затрат налогоплательщиков на ремонт камер в СИЗО и приведения их к европейским стандартам. Не только у нас, но и пользователей интернета есть чувство юмора, они готовы покупать такие сертификаты», – сказал он.

Малюська отметил, что в платных камерах большая площадь, чем в обычных, также там есть холодильник, микроволновая печь, готовые комплекты белья, одноразовые тапочки и душ. «То есть вид довольно приличный. Средства, которые мы получим, мы тратим на них же. И, собственно, "денеґ нет, но вы держитесь" – это как раз наша ситуация. Мы не просим дополнительных средств из бюджета, мы зарабатываем средства сами и тратим их, не залезая в карманы налогоплательщиков», – подчеркнул министр.

Сейчас такие подарочные сертификаты покупают люди, которые, в основном, хотят сделать кому-то оригинальный подарок, например, чиновнику на день рождения.

Малюська также сообщил в Facebook, что по состоянию на 22 июля от экспериментального проекта по платным камерам в СИЗО уже получено более 318 тыс. грн. За эти средства ремонтируют обычные камеры следственных изоляторов. В частности, в этот раз была отремонтирована камера на 12 человек в ГУ «Киевский следственный изолятор. Платные камеры уже работают в Киеве, Львове, Чернигове, Запорожье, Днепре, Харькове, Полтаве, Сумах, Старобельске, Житомире, Хмельницком, Черновцах, Виннице, Ровнах, Луцке, Черткове, Ивано-Франковске, Ужгороде и пгт Каменное.

Сам проект платных камер стартовал с апреля и продлится до конца года.