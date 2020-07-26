Из-за двойных пенсий: В «ДНР» пояснили, почему не выпускают из «республики» переселенцев

«ДНР» не выпускает на подконтрольную Украине территорию граждан, имеющих справку внутренне перемещенного лица (ВПЛ). Об этом рассказал Сергей Кондрыкинский, сотрудник штаба «Здоровое движение», в который население подает заявки на пересечение линии разграничения.

«Справку переселенца изначально никто не рассматривал в качестве документа-основания для выезда. Более того, мы понимаем, что люди, которые получают украинские пенсии, все имеют такие справки. У нас сотни тысяч таких людей. Соответственно, мы понимаем, что люди должны выехать, снять свои деньги и вернуться обратно, т.к. там проживать им негде», – пояснил Кондрыкинский.

Он считает, что все переселенцы, которые действительно проживают на подконтрольной Украине территории, уже нашил способ как выехать и выехали.

«Ну, а нашим гражданам нужно потерпеть, нужно подождать. Все-таки дом есть дом. Когда будут сняты карантинные меры, то все спокойно выедут, снимут свои пенсии», – продолжил Кондрыкинский.

Представитель штаба считает, что такие действия «ДНР» «во благо людей».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. В очередной раз оно откроется 27 июля.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube