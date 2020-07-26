Полиция ищет причастных: В Лисичанске облили краской памятник воинам (Видео)

В Лисичанске (Луганская обл.) 24 июля, в день освобождения города от «ЛНР» неизвестные облили красной краской памятник погибшим воинам. Полиция по данному факту начали досудебное расследование.

«Начато досудебное расследование по ч. 2 см. 297 УК Украины (Надругательство над могилой, другим местом захоронения, – ред.), идут следственные действия, при установлении причастных лиц – им будет сообщено о подозрении. Им грозит наказание – ограничение свободы на 5 лет или лишение свободы на этот же срок», – прокомментировал замначальника Лисичанского отделения полиции Заза Липартия.