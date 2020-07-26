COVID-19 На Луганщище: В «ЛНР» – 2 новых заболевших, на подконтрольной части – 1

За прошедшие сутки в «ЛНР» коронавирусом заболели 2 жителей, выздоровели 4 пациента. На подконтрольной украинской власти части Луганщины – 1 человек заболел и 1 житель выздоровел.

Как сегодня, 26 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР», всего с начала карантина в «республике» зарегистрировали 608 случаев заражения COVID-19. Выписаны с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус 565 человек.

«За прошедшие сутки летальных исходов не зарегистрировано. С начала пандемии умерли 15 человек», – говорится в сообщении.

Что касается нового заболевшего COVID-19 на подконтрольной Луганщине, то положительный тест обнаружен опять у жителя Северодонецка, который как и прежний инфицированный заболел пневмонией.

За весь период пандемии на подконтрольной Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 121 человека, из них:

выздоровели – 89;

лечатся – 31;

летальных случаев – 1.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 июля в Украине COVID-19 заболели 64 849 человек (35 807 пациентов выздоровели, 1 605 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 850 заболевших (выздоровели – 632 пациента, летальных случаев – 12).

В «ДНР» – 1 648 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 97).