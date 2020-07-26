КПВВ «Золотое» будет автомобильным, «Счастье» – пешеходным, – Гайдай

В Луганской области на линии разграничения будет только один автомобильный контрольный пункт въезда-выезда – в Золотом. В Счастье КПВВ все равно будет пешеходным. Как передает корреспондент «Донецких новостей», об этом сегодня в ходе онлайн-брифинга сообщил председатель Луганской областной государственной администрации Сергей Гайдай.

«В районе Счастья разведение сил не планируется, планируется просто открыть еще один КПВВ. Этот переход не будет автомобильным. Мост в Счастье запланировано отремонтировать в этом году. И там будет пешеходный переход, потому что у нас автомобильный КПВВ планируется только один – в Золотом», – сказал он.

Если все удастся, то на новых КПВВ будут работать современные мобильные комплексы сервисного обслуживания, где будут медицинские комнаты, комнаты матери и ребенка, представительства банков, почта и др. «И даже мобильные пункты для проведения ПЦР-тестов на коронавирус», – дополнил Гайдай.

Он акцентировал, что комплексы именно – мобильные: «Потому что рано или поздно мы эти комплексы погрузим на машины, и отвезем на границу с Российской Федерацией. Когда полностью вернем границы Украины».

Гайдай дополнил, что предварительные сроки строительства инфраструктуры на КПВВ есть, но не все зависит от украинской стороны. «Боевики не имеют личной точки зрения. Мы ждем решение только одного человека – Путина. Поэтому они могут нас обмануть», – заключил он.

Напомним, что с 2014 года в Луганской области действует только один КПВВ, пеший – в Станице Луганской.