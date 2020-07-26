Ночь – в палатке, днем – на остановке: Как живет семья с детьми и собакой на КПВВ «Новотроицкое» (Фото, видео)

Светлана вместе с двумя детьми и собакой Пиксель 11 суток живет на остановке возле КПВВ «Новотроицкое». Они – жители неподконтрольного Донецка. Приехали в гости на контролируемую территорию Украины еще до карантина. А из-за закрытия линии разграничения не могли вернуться домой, передает «24tv.ua».

Как только «ДНР» открыла свой пункт пропуска «Еленовка», семья попыталась пересечь линию разграничения. Но этого им не удалось до сих пор. Оказалось, что прописки в Донецке мало, нужно быть в списках, которые утверждают в «ДНР».

Светлана с детьми и собакой живут на остановке возле КПВВ

«Живем на остановке. Нас отправили в Никопольский монастырь, мы там 3 дня были. Но мы же не можем там – и животное, и дети, их не унять – а там молятся все», – рассказала женщина.

На ночь их пускают в палатку спасателей, которую разбили на территории КПВВ. Там – хоть какие-то человеческие условия и забота.

Люди с остановки ночуют в палатке спасателей

«На пункте оказания помощи остаются на ночлег 15 человек, из них – 2 детей. Мы оказываем помощь, горячий чай, в палатке убрано. Есть вода, продукты подвозят волонтеры», – пояснил Тарас Репин, дежурный пункта оказания помощи населению.

Но с 6:00 люди снова идут на остановку, ведь гражданским нельзя жить на КПВВ. Целый день под палящим солнцем, громкие разговоры взрослых и шум автобусов – дети научились играть среди этого и даже отдыхать. 5-летняя Арина и 7-летний Дмитрий ложатся просто на сумки с вещами.

Чтобы отдохнуть, дети ложатся просто на сумки с вещами

Они – не единственные дети, которые вынужденно живут на остановке. Маленькие пленники сложных обстоятельств нашли там новых друзей. Но скучают по отцу, который все эти месяцы ждет их дома, и по друзьям в Донецке.

Пока дети фантазируют, как окажутся в своей детской комнате с любимыми игрушками, Светлана хочет простых, но таких важных для нее вещей. По ее словам, эта ситуация научила ценить то, что имеешь.

«Я сначала приду, упаду на пол, полежу немного. А потом помоюсь, искупаюсь, лягу на диван и буду лежать, просто чтобы отдохнуть от всего этого. Открыть глаза и забыть это, как страшный сон», – прокомментировала Светлана.

Уже совсем скоро эти желания сбудутся. Они утверждены в список «ДНР» на завтра, 27 июля. Правда, после пересечения линии разграничения им придется провести две недели карантина в больнице.

Как сообщалось ранее, на КПВВ «Новотроицкое» в палатках спасателей уже несколько дней живут 14 человек, в том числе трое детей. Их не пускают в «ДНР», т.к. данные жители не попали в разрешительные списки на въезд в «республику».