После повышения: На Луганщине сообщили размер средней пенсии

После июльского перерасчета средняя в Луганской области составила – 4 855 грн 3 коп, а в административной столице Северодонецке – 3 673 грн 70 коп.

В Луганской области насчитывается 344,7 тыс. пенсионеров. «Но выплачиваем мы пенсии 334,5 тыс. пенсионеров. Выплата пенсии проводится каждый месяц, еще ни разу не было перебоев», – отметила начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

С 1 июля всем пенсионерам страны был сделан автоматический перерасчет сумм выплат в связи с повышением прожиточного минимума. «В Украине минимальная пенсия выросла на 77 грн и стала 1 712 грн. А средняя пенсия в Луганской области теперь – 4 855 грн 3 коп», – проинформировала Шарунова.

В частности, в Северодонецке перерасчет коснулся 48 282 пенсионеров. «Но размер пенсии повысился не у всех. Повышение произошло у 30 400 людей. Средняя сумма повышения пенсии – 29 грн 93 коп. Минимальная пенсия 1 712 грн, максимальный размер – 10 минимальных пенсий, т. е. 17 120 грн. Всем пенсии пересчитаны автоматически, и в этом месяце люди получают уже ее в новом размере», – добавила начальник отдела управления ПФУ в Северодонецке Татьяна Пархоменко.

По состоянию на 1 июля средняя пенсия в Северодонецке составила 3 673 грн 70 коп. Следующий перерасчет будет с 1 декабря 2020 года.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»