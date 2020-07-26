Прописка по разные стороны линии разграничения: В «ДНР» рассказали, как можно выехать из «республики»

Если у членов семьи прописка по разные стороны линии разграничения, то для выезда или въезда в «ДНР» нужно будет также подавать заявление в штаб «Здоровое движение». Об этом рассказал Сергей Кондрыкинский, сотрудник штаба «Здоровое движение».

Например, супруг и дети прописаны на неподконтрольной Украине территории, а супруга – на подконтрольной. Но из «ДНР» спокойно выпускают только тех, кто прописан на подконтрольной территории, остальные должны подавать заявку в «республиканский» штаб «Здоровое движение», чтобы попасть в разрешительный список.

«Если всей семье нужно выехать, то для прописанных в ДНР нужно подать заявку, в ней указать причину выезда и приложить все документы, которые докажут эту причину. Например, несколько дней назад у нас был мужчина, у него очка и супруга прописаны в Киеве, у него прописка здесь, но сам он гражданин другого государства – Азербайджана, и документ у него заканчивается. В данном случае понятно, что человек выезжает в Украину на длительный период, к тому же семья планировала вернуться на родину на ПМЖ в Азербайджан. Поэтому в данной ситуации, как правило, принимаются положительные решения», – рассказал Кондрыкинский.

«А бывают ситуации, когда люди пытаются ввести в заблуждение или обманывают. Например, они пишут причину – воссоединение семьи, через 3 дня они присылают иной документа – вызов на работу и т.д. И если у тебя воссоединение семьи, согласно заявлению, в Польше, а работа в Германии, то нужно выбирать первостепенное. Или же вы на работу едите, либо к семье», – продолжил он.

Кондрыкинский еще раз напомнил позицию «ДНР» по выпуску из «республики»: «Должны быть причины и их обоснование. Если нет причин и обоснования, то сидите дома».

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. В очередной раз оно откроется 27 июля.

Напомним, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам YouTube