Идем на пенсию: Какой должен быть страховой стаж и возраст

Сейчас при выходе на пенсию по возрасту учитывается период страхового стажа для работавших после 2000 года, и трудовой стаж для работавших до 2000 года. Об этом рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Луганской области Ольга Шарунова.

На сегодняшний день на пенсию по возрасту могут выйти:

мужчины, которым исполнилось 60 лет;

женщины, которые достигли 59 с половиной лет.

«При этом, кроме возраста важное условие – иметь 27 лет страхового стажа. Страховой стаж – это период, когда работодатель оплачивает за работника страховые взносы размером не менее минимального страхового взноса. Минимальный взнос – это размер минимальной зарплаты за вычетом 22% [налогов и сборов]. Если, скажем, у нас сейчас минимальная зарплата 5 тыс. грн, то работодатель должен оплачивать не менее 1100 грн страховых взносов. Тогда месяц работы этого сотрудника войдет как месяц стажа», – пояснила Шарунова.

Если человек не смог «набрать» 27 лет страхового стажа. «Все 60-летние переживают, что у них с 2000-го по 2020 год нет 27 лет стажа, хотя он и работал все время. Но период работы до 2000 года по трудовой книжке тоже входит в страховой стаж. Поэтому граждане, которые сейчас выходят на пенсию, они, как правило, имеют 27 лет стажа», – отметила глава регионального управления ПФУ.

Если не хватает 27 лет страхового стажа:

если стаж от 17 до 27 лет, то можно выйти на пенсию в 63 года. То есть, если у человека всего 18 лет стажа, то в 63 года наступит право на пенсию по возрасту;

если нет и 17 лет страхового стажа, то человек должен иметь 15 лет стажа. От 15 до 17 лет страхового стажа человек имеет право на пенсию в 65 лет;

если нет и 15 лет стажа, тогда Пенсионный фонд отказывает в назначении пенсии по возрасту. В этом случае гражданин обращается в Управление соцзащиты, где ему назначают социальное пособие.

«Но при расчете пенсии учитывается не только страховой стаж и размер заработка, есть и дополнительные позиции. Например, учитываются доплаты за ненормированный рабочий день, заслуги перед государством и пр.», – заключила Шарунова.

Как сообщалось ранее, недостающий страховой стаж можно и «купить», оплатив за каждый недостающий месяц ЕСВ (единый социальный взнос). Для этого с налоговой службой по месту проживания заключается договор о добровольной оплате ЕСВ. Оплатить ЕСВ можно как единоразово за весь недостающий период, так и помесячно в течение свыше года.

Сумма ЕСВ зависит от оклада (сейчас ЕСВ – это 22%) и от минимальной заработной платы. Размер ЕСВ не может быть меньше, чем минимальный страховой взнос – на сегодняшний день это 1 039,06 грн за каждый месяц (т.е. 22% от «минималки»). Максимальный размер ЕСВ составляет указанные 22% от 15-ти минимальных заработных плат. На сегодняшний день это 15 585,90 грн. На сумму выше этой застраховаться невозможно.

Текстовая версия подготовлена РПД «Донецкие новости» по видеоматериалам ТК «СТВ»