Видеокамера, магазин и «на долги»: На что тратят 100 тысяч экс-пленные с Донбасса

Экс-пленным «Л-ДНР», освобожденным в рамках обменов 16 апреля 2020 года и 29 декабря 2019 года, государство выплатило материальную помощь в размере 100 тыс. грн. Это своего рода «подъемные», на первое время, пока человек на новом месте адаптируется и найдет работу. Бывшие узники рассказали, на что они потратили эту помощь, передают «Свои.city».

Олег Галазюк, 55 лет. Купил плиту и видеокамеру

В мирное время Олег Галазюк жил в Торезе (после переименования – Чистяково) Донецкой области. Преподавал в местном филиале Харьковского института экономики рыночных отношений и менеджмента. Педагог Дважды побывал в плену «ДНР».

Первый раз – еще в 2014 году. Тогда вооруженные люди арестовали Олега прямо на работе, обвинив его в том, что он «правосек». Освободили после двух недель пыток в Макеевском УБОПе и областном здании СБУ.

Олег Галазюк / Радио Свобода

Еще год мужчина прожил в неподконтрольном Торезе. Поначалу боялся выезжать, ведь он фигурировал в списках «ДНР» как украинский активист. На блокпосте во время проверки документов могла всплыть его фамилия, и тогда – снова плен.

На лето 2015 года Олег все же уехал, жил у родственников в Киевской области. С работой было сложно. Спустя 4 месяца, не желая быть ярмом на шее у родных, вернулся в Торез. Занимался репетиторством и писал статьи для «Радио Cвобода» под псевдонимом Мирослав Тямущий в рубрику «Письма из оккупированного Донбасса».

Во второй раз его задержали на КПВВ «Еленовка» 24 августа 2017 года. Направили сначала в изолятор временного содержания в Шахтерске, потом в СИЗО Донецка. Там он пробыл до 24 сентября 2019 года, откуда его направили в Макеевскую колонию №32. В общей сложности в плену мужчина пробыл 2,5 года. Только 29 декабря 2019 года его смогли обменять.

Олег Галазюк / Facebook

Сейчас Олег Галазюк живет в медико-социальном центре для ветеранов войны, который находится в живописной лесной местности села Цибли, в 15 минутах езды на авто от Переяслав-Хмельницкого.

«Мне пришлось отвоевывать палату и свое право на пребывание здесь. Хотели, чтобы я, как и остальные, пребывающие на лечении ветераны-атошники и офицеры в отставке, покинул госпиталь из-за карантина. Общественный транспорт к тому времени уже не ходил, и людям, чтобы добраться до Киева, пришлось платить аж тысячу гривен», – рассказывает Галазюк.

До карантина в госпитале проходили лечение около 600 пациентов, сейчас во всех четырех корпусах тут тишина.

«У меня принципиальная позиция – не собираюсь платить за общежитие или за арендованную квартиру. Это издевательство над людьми с проукраинской позицией, которые годы своей жизни провели в плену. Сейчас оформляю документы. Вот недавно был в райгосадминистрации Переяслав-Хмельницкого. Вы, наверное, не в курсе, что нам фактически присвоен статус жертв незаконной торговли людьми. Выяснилось, что все, кого освободили в рамках обмена 29 декабря прошлого года, были автоматически отнесены к этой категории», – пояснид экс-пленник.

Олег говорит, что много сил, а также здоровье положил на борьбу с «ДНР», а в итоге остался у разбитого корыта – без дома и без работы.

«От украинской власти не получил ничего, ну, кроме тех 100 тысяч гривен. На эти деньги купил настольную инфракрасную плиту австрийского производства, кучу разной посуды: кастрюли, сковороду, ложки, вилки, ножи, тарелки, кружку. Самостоятельно готовлю еду: варю борщ и суп, каши, макароны, делаю различные салаты. Так как тут перебои с горячей водой, еще приобрел большой электрокипятильник. В большой кастрюле нагреваю воду, чтобы принять душ», – делится Олег.

Его комната находится на втором этаже, окна выходят во внутренний двор. Когда он готовит еду, под балконом собираются все местные кошки и собаки. Раньше, когда людей в госпитале было больше, то кормились животные остатками еды со столовой. А теперь они тут голодают.

«Еще за 13 тысяч гривен приобрел видеокамеру. Одни из последних видео философского содержания на моем YouTube-канале сняты как раз ею. Контент на украинском языке, рассказываю о своей жизни, о проблемах в обществе и прочем. В скором времени буду выпускать передачу для детей на украинском языке по типу "Вечірня казка з Дідом Панасом"», – продолжает торезчанин.

«Сразу после обмена я для себя решил, что при первой возможности уеду из Украины. Все планы спутал карантин. Но у меня уже есть загранпаспорт. И как только откроется воздушное пространство, полечу туда, где круглый год тепло. Буду писать мемуары, вспоминать время, проведенное в плену», – заключил блогер.

Яков Кривошеев, 43 года. Дал деньги дочке на лечение

Физик-ядерщик Яков Кривошеев был в заложниках «ДНР» 3,5 года, полтора из них – в психиатрической больнице. Там подвергался пыткам и карательной психиатрии.

Накануне «референдума» 11 мая 2014 года до 4 часов утра ходил по родному Киевскому району Донецка и сдирал со стен объявления с призывами голосовать. Яков даже помнит точную цифру – сорвал 874 объявления.

Потом стал помогать украинским военным, периодически сообщал места дислокации незаконных вооруженных формирований. Взяли его в интернет-клубе во время одной из таких передач, как раз на день рождения, 20 июня 2016 года. На свободу он вышел в декабре 2019 года.

Яков Кривошеев/ Факты

Сейчас мужчина живет в хостеле недалеко от метро «Позняки», работает контролером в «Киевпастрансе». Жена с детьми живет в Днепропетровской области еще с 2014 года.

«Из тех денег, что мне положены как бывшему пленному, 30 тысяч перечислил старшей дочке. Ей уже 14 лет. Дочке необходимо серьезное лечение зубов, а на зарплату жены – она работает в сельской библиотеке – не разгуляешься. Думаю, не секрет, что бесплатная стоматология у нас только на бумаге. Потихоньку покупаю дочери канцелярию на уже следующий, 10-й класс. Честно говоря, я в шоке от цен. Еще пришлось раскошелиться на 700 гривен, чтобы сделать медицинскую книжку – без нее я не мог нигде трудоустроиться», – говорит собеседник.

Яков Кривошеев живет в хостеле

Оставшиеся деньги отложены до лучших времен. Яков мечтает приобрести домик под Переяслав-Хмельницком.

«Уже присмотрел: там и хорошая дорога, и больница, и магазин. В общем, хорошая инфраструктура. Хочу, чтобы мы наконец-то с семьей все жили вместе. Но пока на мечту не хватает, нужно поработать и заработать. В свободное время занимаюсь репетиторством по физике. Уроки проходят как в Viber, так и при личных встречах. Живу экономно, лишнего себе не позволяю», – рассказал он.

Валерий Соколов, 62 года. Отдал долги

За плечами Валерия Соколова четверть века работы на различных угледобывающих предприятиях Донецкой области, из них 18 – он провел под землей. Начинал со слесаря и дорос до главного механика. Потом трудился в строительной фирме. А как началась война, Соколов остался без работы.

«Я всегда и везде выражал свою проукраинскую позицию. Знакомые предупреждали, мол, все прослушивается, но я не воспринимал это всерьез. Утром 12 ноября 2016 года, когда выгуливал собаку, подъехали две машины, из них выскочили вооруженные люди. Они меня избили, на голову надели пакет и повезли в "Изоляцию". Там и по сегодняшний день находится тюрьма с пыточной», – говорит Соколов.

Валерий Соколов при освобождении

А еще «Изоляция» – база подготовки членов незаконных вооруженных формирований. Валерий вспоминает, как они тренировались на нем и других пленных. Одна из тренировок называлась «Разгон демонстрации». На улицу выводили людей, якобы сторонники Украины идут на митинг, а на них с дубинками нападали боевики. Били больно и жестоко, до крови.

«Пока я сидел в тюрьме, жена все делала, чтобы обо мне не забыли. Постоянно ездила в Киев, встречалась с чиновниками различных министерств. Собирала продукты. Как потом выяснилось, только каждая третья передачка доходила ко мне…Отец очень переживал за меня, на нервной почве и постоянных переживаний у него случился инфаркт. Но он выстоял. А весной 2019 года поломал ногу и в одночасье здоровье подкосилось. Он мог бы еще много лет прожить», – отмечает Соколов.

Денег семье катастрофически не хватало. Пока был жив отец, его пенсия уходила на лекарства. Приходилось брать в долг у родственников и друзей.

«А еще собрать для меня тормозок, плюс многочисленные поездки супруги в Киев и обратно. Помимо этого, дочка занималась с репетитором, изучала украинский язык. Хотели, чтобы она поступила в вуз на подконтрольной территории», – добавил он.

Валерий Соколов с дочерью

Дочь Валерия уже окончила второй курс Славянского педагогического института. Учится на заочном отделении, живет вместе с отцом в Киеве.

«После лечения в "Феофании" и пребывания в военном госпитале в селе Цибли я перебрался в хостел. До карантина вместе со мной и дочкой в одной комнате жили еще два человека. Сейчас мы вдвоем. Дочка стажируется, надеюсь, что она благополучно трудоустроится. У меня же с работой все хорошо, практически сразу нашел. Плюс у меня шахтерская пенсия. Поэтому отвечая на ваш вопрос, на что же я потратил 100 тысяч, откровенно говорю – на погашение долгов, накопившихся за 3,5 года, что я провел в тюрьме», – заключил экс-пленник.

Валерий Соколов живет в хостеле с дочкой

Елена Сорокина, 50 лет. Открыла магазин

Елена Сорокина родилась в Первомайске Луганской области и никуда надолго не уезжала из родного города. Разве что в середине 90-х на заработки в Москву. Два сезона была реализатором на стадионе «Лужники», торговала польскими купальниками и свитерами. Скопила денег, на них и открыла вместе с подругой бизнес – зоомагазин.

«С началом оккупации подруга уехала из города. Я же осталась. Придумывала разные причины, лишь бы не покидать Первомайск. И как начинать новую жизнь в чужом городе? И как же без меня будут животные, которых я подкармливала возле магазина? Вот как только откроют блокпосты, мне привезут моего кота Кешу. Я его приютила, когда мой сосед с началом войны уехал из Первомайска», – поясняет женщина.

Елена никогда не скрывала свою проукраинскую позицию. Два года она расклеивала листовки: поздравляла тех, кто считает себя украинцами.

«Сотрудники "МГБ ЛНР" задержали меня 30 октября 2018 года за то, что я посредством листовок поздравляла украинцев с Днем Независимости. В итоге различных экспертиз и проверок мне "инкриминировали" экстремистскую деятельность и "приговорили" к 13 годам лишения свободы», – рассказала Елена.

Она признается, что осознавала весь риск своих действий. Но в тоже время не было страшно: «Когда у людей есть дети, муж, семья, родители, тогда им действительно страшно. А у меня никого нет, потому я не боялась».

В общей сложности в плену Елена провела 14 месяцев. Освобождена была в рамках большого обмена 29 декабря 2019 года. Тогда на КПВВ «Майорское» на нее обратили внимание все телевизионные и фотокамеры: из автобуса с пленными Елена вышла в толстовке с нарисованным ручкой тризубом и надписью «Моя держава – Україна».

«До этого у меня была такая же футболка. Фломастерами нарисовала тризуб и сделала надпись. Футболку надела, когда пошла на одно из открытых заседаний суда, чтобы всем было понятно, что я украинка. На суде говорила, что не признаю "ЛНР", что я не изменница и что моя родина – Украина. После суда футболку забрали, топтались по ней. Где-то в августе, еще не зная, что в скором времени буду освобождена, я стала разрисовывать толстовку. Делала это по ночам, пряталась под нарами, чтобы никто не заметил. Надела футболку уже тогда, когда из окна автобуса увидела украинских военных на блокпосту. Злые лица вооруженных до зубов охранников, ехавших с нами в автобусе, я не забуду никогда», – вспоминает Елена.

В «Феофании», куда на обследование привезли всех бывших пленных, Елена сделали операцию по удалению камней из желчного пузыря. Потом была реабилитация в санатории «Лесная поляна», а уже оттуда переехала к друзьям.

«Очень хотела съездить в Харьков и Кривой Рог, обнять друзей, пообщаться и познакомиться с городами. Все думала, где мне начать новую жизнь. Но из-за карантина ничего из запланированного не удалось осуществить. Тогда подумала, что, сидя сложа руки, я очень быстро растрачу деньги. Решено было кидать якорь тут и начинать что-то делать. Без помощи друзей у меня ничего бы не получилось. Им я благодарна за те усилия, которые они приложили, когда меня освобождали, и за их поддержку сейчас», – подчеркивает экс-пренница.

В конце мая Елена открыла возле метро «Сырец» магазин с товарами для домашних животных, наподобие такого же, как был в Первомайске. На самый простой ремонт своими силами и закупку товара, конечно же, 100 тысяч не хватило. Благо, что у Сорокиной есть настоящие друзья, которые одолжили недостающую сумму.

Елена Сорокина

«Одни дали бесплатный кров, другие подсобили деньгами. А вот подруга Лена пропадала до ночи со мной в магазине, мы старались как можно раньше сделать ремонт в помещении. Вместе и штукатурили, и красили, ведь нанимать строителей – удовольствие недешевое, а лишних средств у меня нет. Я очень ценю своих друзей и рада тому, что не ошиблась в их выборе!», – отмечает она.

На вопрос, узнают ли ее покупатели, Елена ответила, что один раз мужчина пристально смотрел на нее и потом сказал: «Где-то я вас видел». Но так и не смог вспомнить.

«Зато был другой случай. Один покупатель спросил определенную марку корма, о которой, признаюсь, даже не слышала. Оказалось, что это английский премиум-бренд. Я нашла во Львове официального дистрибьютора. Переписывались в Viber, скинула по запросу ФОПовские документы. Через время приходит сообщение такого содержания: "Извините за столь личный вопрос, вы из Первомайска?". Ответила утвердительно. И потом получаю сообщение: "Наша компания выражает вам благодарность за вашу стойкость". И предоставили мне 7% скидки. Было очень приятно, что вот так меня поощрили за мою проукраинскую позицию», – рассказывает женщина.

Елена Сорокина

Позже Елена сообщила, что, к сожалению, зоомагазина в Киеве больше не будет. Карантинный кризис не дал возможности развиваться бизнесу. Она решила ехать в Попасную (Луганская обл.), где живут ее друзья.

«Так совпало, что магазин открылся в такое время – людям самим сейчас трудно. В Попасной друзья помогут мне устроиться, конкуренции там нет», – сказала Елена.