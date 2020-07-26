В результате обстрела: На Донетчине горит поселок Зайцево (Фото)

В прифронтовом поселке Зайцево* (Донецкая обл.) сегодня, 26 июля, в ходе обстрелов вспыхнул пожар. Об этом сообщили военнослужащие подразделений ВС Украины, присутствующие в населенном пункте, передает «Новинарня».

По их словам, после обеда после двух «прилетов» со стороны «ДНР» вспыхнуло поле, и огонь перекинулся на поселок.

Пожар тушат военные двух частей ВСУ, для которых Зайцево является зоной ответственности, а также работники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Огонь распространяется травяной подстилкой, учитывая сухую, жаркую погоду, которая установилась на Донбассе.

Огнем охвачено примерно полтора десятка дворов.

*Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району (часть поселка местные жители называют Жованкой), вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.