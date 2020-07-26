На Донетчине не нашли заболевших коронавирусом (Карта)

Сегодня, 26 июля, в Донецкой области не обнаружили ни одного нового больного COVID-19. При этом выздоровели 11 человек. Об этом сообщил председатель Донецкой областной государственной администрации Павел Кириленко.

«Такие хорошие дни бывали и раньше, но болезнь всегда возвращалась. Она непременно вернется и на этот раз, поэтому призываю всех не терять бдительности и не пренебрегать своим здоровьем», – отметил глава области.

Таким образом, с начала карантина в Донецкой области подтверждены 850 случаев COVID-19, из них:

выздоровели – 632 пациентов;

летальных случаев – 12.

Как сообщалось ранее, с начала пандемии по состоянию на 26 июля в Украине COVID-19 заболели 64 849 человек (35 807 пациентов выздоровели, 1 605 – скончался). На подконтрольной украинским властям территории Донецкой области – 850 заболевших (выздоровели – 632 пациента, летальных случаев – 12), Луганской области – 121 случай коронавируса (выздоровели – 89 пациента, летальных случаев – 1).

В «ДНР» – 1 648 заразившихся (выздоровели – 747 человек, летальных случаев – 97). В «ЛНР» – 608 случаев COVID-19 (выздоровели – 565 человек, летальных случаев – 15).