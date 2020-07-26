По инициативе Украины: Зеленский поговорит с Путиным

Сегодня, 26 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

Отмечается, что лидеры двух стран обсудили:

выполнение договоренностей, достигнутых во время Нормандского саммита 9 декабря 2019 в Париже;

вопрос безопасности на Донбассе;

детали взаимодействия в части разминирования, разведение сил и средств и открытия новых КПВВ на линии соприкосновения;

деятельность СММ ОБСЕ;

обеспечения доступа Международного комитета Красного Креста к удерживаемым лицам;

закон Украины «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», который находится на рассмотрении в политической подгруппе Трехсторонней контактной группы, и закон о децентрализации, предусматривающий изменения в Конституцию Украины.

«Собеседники приветствовали достижение договоренности о полном и всеобъемлющего режима прекращения огня на Донбассе, которое начинается с 00:01 27 июля. Президент Российской Федерации поддержал эту договоренность. Лидеры согласились с необходимостью срочной реализации дополнительных мер по поддержке режима прекращения огня на Донбассе», – говорится в сообщении.

Владимир Зеленский также поднял вопрос освобождения из российского заключения крымского татарина Руслана Сулейманова в связи с трагической гибелью его трехлетнего сына.

Отметим, 3-летний Муса Сулейманов исчез 24 июля вечером в поселке Строгановка Симферопольского района в аннексированном Крыму. Около двух тысяч человек искали мальчика – как представители спецслужб, так и неравнодушные. За два дня поисковые бригады проверили прилегающие территории, аквалангисты – озера. В итоге, сегодня, 26 июля, тело Мусы нашли в сливной яме рядом с домом.

На сайте главы России уточняется, что разговор состоялся по инициативе украинской стороны. «Владимир Путин охарактеризовал принятое 15 июля Верховной Радой Постановление о проведении местных выборов в 2020 году как противоречащее Минским соглашениям и ставящее под угрозу перспективы урегулирования. Кроме того, выражена серьезная озабоченность в связи с недавними заявлениями высокопоставленных официальных лиц Украины о неприемлемости ряда положений "Комплекса мер" и необходимости его пересмотра. Президент России особо отметил, что еще раз озвученная Владимиром Зеленским в ходе нынешнего телефонного разговора позиция о безальтернативности Минских договоренностей должна найти свое подтверждение в реальных действиях киевских властей», – говорится в сообщении российской стороны.