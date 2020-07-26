На Донетчине подорожали фрукты, а ГСМ – подешевели, – облстат

В июне на потребительском рынке Донецкой области цены выросли на 0,6% по сравнению с маем, и на 2% против декабря-2019. За год, то есть по сравнению с июнем предыдущего года, уровень инфляции составил 3,5%, в январе – июне 2020 года по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – 3,7%. Об этом сообщили в Главном управлении статистики в Донецкой области.

Так, продукты питания и безалкогольные напитки подорожали в течение июня в среднем на 1%. За месяц стали дороже:

фрукты – на 20%;

чай, макаронные изделия, подсолнечное масло – почти на 2%;

хлеб, масло, молоко – менее чем на 1%

Снизились за месяц цены на:

яйца, сахар – почти на 4%;

овощи – на 3%;

рис, гречку – на 2%,

кисломолочную продукцию, говядину, свинину – на 1%.

Цены (тарифы) на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в июне 2020 года снизились по сравнению с предыдущим месяцем в среднем на 0,5%, против декабря 2019 года – на 7%. Природный газ подешевел за месяц на 4%, по сравнению с декабрем 2019 года – на 37%.

С начала года оставались без изменений цены и тарифы на содержание домов и придомовых территорий, электроэнергию, горячую воду, отопление. Водоснабжение подорожало на 5,7%, канализация – на 12,9%.

Подешевели в июне по сравнению с декабрем горюче-смазочные материалы – на 20%. Вместе с тем услуги автодорожного пассажирского транспорта подорожали на 1,5%, услуги железнодорожного пассажирского транспорта – на 21%. На 1,2% выросли по сравнению с декабрем 2019 года средние цены и тарифы в сфере связи.