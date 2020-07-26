Пожары в прифронтовом Зайцево: Жилые дома не пострадали

Днем в прифронтовом поселке Зайцево* (Донецкая обл.) вспыхнули несколько пожаров. Огонь охватил сухую траву и заброшенные сооружения, жилые дома не повреждены. Об этом сообщила пресс-секретарь Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области Вероника Бахал, передает «Громадське радіо».

«У нас есть информация о трех вызовах. Так, в 12:20 поступило сообщение о пожаре в окрестностях улицы Мануильского. По прибытию обнаружили, что горит сухая трава на территории площадью 1 га. Пожар был ликвидирован в 14:55. Еще один вызов поступил в 13:01 – на улице Базанова загорелись две заброшенные одноэтажные постройки и трава вокруг. Этот пожар ликвидировали в 16:18. Последний вызов поступил в 15:10 по пожару на улице Попова – там также горят два заброшенных сооружения. Этот пожар локализован, по состоянию на 15:55 продолжается ликвидация», – рассказала она.

Бахал добавила, что информация о пострадавших и погибших в результате этих пожаров им не поступала.

В ДСНС также сообщили, что причины пожаров установят правоохранители.

Как сообщалось ранее, по данным военных, сегодняшние пожары в Зайцево произошли в результате обстрелов.

*Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району (часть поселка местные жители называют Жованкой), вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.