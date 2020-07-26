Женщина, 45+, с высшим образованием: В службе описали «карантинного» безработного

По состоянию на 1 июля в Украине на учете в государственной службе занятости находилось почти 518 тыс. безработных. Причем 58% из них составляли женщины. Об этом сообщается Государственная служба занятости.

Речь идет об официально зарегистрированных. «То есть это те граждане, которые обратились за помощью в службу занятости, чтобы получить статус безработного и найти работу», – отметили в ведомстве.

Срез нынешних безработных следующий:

женщины – 58% безработных, мужчины – 42%;

диплом вуза имели 50%, 33% окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу;

31% безработных –молодежь до 35 лет, 29% – от 35 до 44, 40% – более 45 лет.

Из общего количества безработных:

39,5 тыс. (8%) – люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет,

21 800 (или 4%) имели инвалидность;

9,2 тыс. (2%) – бывшие участники АТО;

5,2 тыс. (1%) – внутренне перемещенные лица,

4,5 тыс. (1%) – выпускники учебных заведений.

До увольнения:

17% безработных работали в сфере торговли;

14% – в перерабатывающей промышленности;

13% – в госуправлении, обороне и соцстраховании;

9% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тыс. украинцам, из них – 116 тыс. безработных. «Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство – 54% от всех трудоустроенных, дальше перерабатывающая промышленность – 13% и 11% – торговля», – отметили в Службе.

После отмены жестких карантинных ограничений уже в июне удалось трудоустроить 54 тыс. украинцев, а это на треть больше, чем в мае.