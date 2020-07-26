RU
Все новости

Женщина, 45+, с высшим образованием: В службе описали «карантинного» безработного

26.07.20 20:59
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

По состоянию на 1 июля в Украине на учете в государственной службе занятости находилось почти 518 тыс. безработных. Причем 58% из них составляли женщины. Об этом сообщается Государственная служба занятости.

Речь идет об официально зарегистрированных. «То есть это те граждане, которые обратились за помощью в службу занятости, чтобы получить статус безработного и найти работу», – отметили в ведомстве.

Срез нынешних безработных следующий:

  • женщины – 58% безработных, мужчины – 42%;
  • диплом вуза имели 50%, 33% окончили профессионально-техническое учебное заведение, а 17% – общеобразовательную школу;
  • 31% безработных –молодежь до 35 лет, 29% – от 35 до 44, 40% – более 45 лет.

Из общего количества безработных:

  • 39,5 тыс. (8%) – люди, которым до пенсии по возрасту осталось 10 и менее лет,
  • 21 800 (или 4%) имели инвалидность;
  • 9,2 тыс. (2%) – бывшие участники АТО;
  • 5,2 тыс. (1%) – внутренне перемещенные лица,
  • 4,5 тыс. (1%) – выпускники учебных заведений.

До увольнения:

  • 17% безработных работали в сфере торговли;
  • 14% – в перерабатывающей промышленности;
  • 13% – в госуправлении, обороне и соцстраховании;
  • 9% – в сельском, лесном и рыбном хозяйстве.

С начала действия карантина (то есть с 12 марта по 30 июня) при содействии службы занятости удалось найти работу 174 тыс. украинцам, из них – 116 тыс. безработных. «Безоговорочным лидером в трудоустройстве по виду экономической деятельности было сельское хозяйство – 54% от всех трудоустроенных, дальше перерабатывающая промышленность – 13% и 11% – торговля», – отметили в Службе.

После отмены жестких карантинных ограничений уже в июне удалось трудоустроить 54 тыс. украинцев, а это на треть больше, чем в мае.

Новости

При полном или частичном воспроизведении информации обязательно:
© 2003–2020 ООО Редакция газеты «Донецкие новости»
Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами политики конфиденциальности и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять
Вся область
Вся область Донецк Краматорск Мариуполь
Вся область Луганск Северодонецк