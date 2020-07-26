Запрет даже на стрелковое: «ЛНР» опубликовала приказ о «режиме тишины»

Сегодня, 26 июля, в «ЛНР» обнародовали «приказ» руководителя «народной милиции» («республиканская» армия) о введении 27 июля дополнительных мер по усилению режима прекращения огня.

Сегодня командование «народной милиции» данный «документ» довело до военнослужащих.

«Издан приказ "О соблюдении режима прекращения огня", запрещающий с 00.01 27 июля 2020 года использовать любое вооружение, включая стрелковое оружие», – прокомментировал местным интернет-ресурсам «начальник управления народной милиции ЛНР» Ян Лещенко.

Как сообщалось ранее, аналогичный «приказ» обнародовали в «ДНР».