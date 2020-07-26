«У вас же тоже есть дети»: Умер единственный сын, но пенсионерка не может попасть в «ДНР» (Видео)

На украинский КПВВ «Новотроицкое» сегодня утром, 26 июля, прибыла 60-летняя Татьяна Николаевна Ш. Вчера у пожилой женщины в «ДНР» умер единственный 36-летний сын Артур Владимирович Ш., поэтому Татьяне Николаевне необходимо пересечь линию разграничения. Об этом сообщается в соцсетях в группе «Донецкий телеграм».

25 июля женщина подала заявку в оперативный штаб «республики», который формирует списки на въезд в «ДНР». Утром 26 июля пенсионерка приехала на КПВВ «Новотроицкое», объяснила проблему, но украинские пограничники отговорили женщину пересекать линию разграничения. Поскольку, во-первых, «ДНР» сегодня не открывала свой контрольно-пропускной пункт «Еленовка». Во-вторых, Татьяна Николаевна не указана в «республиканских» списках на въезд, которые украинской стороне передают через Трехстороннюю контактную группу. Значит, при пересечении КПВВ «Новотроицкое» женщина попала бы в «буферную» зону и осталась бы там, т.к. в «ДНР» ее бы не пропустили.

Чтобы избежать чрезвычайной ситуации, Татьяна Николаевна осталась на КПВВ «Новотроицкое». «На ночь женщина осталась в палатке МЧС, она ждет ответ из оперативного штаба ДНР на свой запрос о проезде. Она осведомлена о необходимости двухнедельной обсервации в больнице. Проехать из Украины в ДНР через РФ Татьяна не может по причине отсутствия загранпаспорта», – говорится в посте.

Татьяна Николаевна записала видеообращение к «главе ДНР» Денису Пушилину, «депутатам», просит войти в ее положение и посодействовать в пропуске 27 июля – в этот день «ДНР» откроет КПП «Еленовка».

«У меня умер единственный сын, я его полтора года не видела. Я хочу поцеловать его и обнять, и провести его. Товарищ Пушилин, будьте милосердны, у вас же тоже есть дети», – обращается она.

Пенсионерка надеется, что в виде исключения ей разрешат попасть на похороны сына при соблюдении эпидправил и с рядом ограничений.

Как сообщалось ранее, на период карантина «республиканский» КПП «Еленовка» будет работать по понедельникам и пятницам. В очередной раз он откроется 27 июля.

Напомним, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.