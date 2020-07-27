Кто получит воду: На Донетчине завершили ремонт левой ветки трубопровода «Северский Донец-Донбасс» (Фото)

Специалисты КП «Компания "Вода Донбасса"» завершили ремонт поврежденного участка левой ветки трубопровода диаметром 2300 мм и восстановили ветку трубопровода диаметром 2100 мм канала «Северский Донец-Донбасс», что позволило начать подачу воды жителям Покровска и Покровской группы городов. Об этом сообщает пресс-служба Донецкой облгосадминистрации.

Участок трубопроводов диаметром 2300 мм и 2100 мм в районе балки Шумы (в «серой зоне» между временно неподконтрольной украинским властям Горловкой и подконтрольным украинской власти Торецком) была повреждена в результате обстрела. Из-за этой аварии была сокращена подача воды по каналу «Северский Донец-Донбасс».

Для проведения ремонтных работ было получено разрешение и подтверждение режима тишины в период с 23-го по 31 июля. Сейчас завершен ремонт на левой ветке трубопровода диаметром 2300 мм. Восстановлена ​​ветвь трубопровода диаметром 2100 мм. Начата подача воды на Покровск и Покровскую группу городов.

На правой ветке трубопровода диаметром 2300 мм выполнены работы примерно на 30%. Работы будут продолжаться при условии соблюдения режима тишины и гарантий безопасности.