На Донбассе сегодня началось полное прекращение огня

Сегодня, 27 июля, начался полной и всеобъемлющей режим прекращения огня. Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

Ситуация в районе проведения ООС остается контролируемой. Подразделения Вооруженных сил Украины продолжают выполнять поставленные задачи.

«В этом контексте еще раз следует подчеркнуть, что меры полного и всеобъемлющего прекращения огня не лишают украинских воинов возможности действовать в соответствии с нормами международного гуманитарного права и национального законодательства Украины. При этом, подразделения из состава Объединенных сил готовы дать должный отпор врагу в случае нарушения договоренностей», – сообщили в штабе.

Там добавили, что в ООС работает колл-центр, и любой из военнослужащих, у которых «якобы изымают штатное вооружение», может обращаться по номеру телефона, который есть в каждой воинской части.

Также в штабе сообщили, что, согласно решению Трехсторонней контактной группы от 22 июля, 26 июля издан приказ командующего Объединенных сил о соблюдении полного и всеобъемлющего режима прекращения огня. Командование Объединенных сил подтверждает, что данный приказ о прекращении огня соответствует настоящим мерам, которые были определены ТКГ, и вступили в силу с 00:00 часов 27 июля.

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» издали «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Аналогичный «приказ» обнародовали в «ЛНР».