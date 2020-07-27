В «ЛНР» 565 человек выздоровели от коронавируса

В «ЛНР» медики зарегистрировали в целом 608 случаев заболевания COVID-19. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ЛНР».

«Всего по состоянию на 09:00 26 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории ЛНР – 608», – уверяют в «минздраве».

«Выписаны полностью выздоровевшие и с дважды отрицательным результатом теста на коронавирус в общей сложности 565 человек. За прошедшие сутки летальные исходы не зарегистрированы. С начала пандемии умерли 15 человек», – добавляют в «ЛНР».