Год назад их не было: В Горловке на дне карьера нашли порезанные кузова автомобилей (Фото)

Житель неподконтрольной украинским властям Горловки (Донецкая обл.) Олег побывал на Ртутном карьере и показал свою находку на дне.

На карьере обустроили пляж: теперь вход перегорожен металлическим забором, на пляже стоят деревянные шезлонги, урны, можно взять напрокат мангалы, зонты, столики. Работает кафе-пляж.

При этом висит табличка, предупреждающая о том, что купание запрещено.

Горловчанин погрузился в воду. На дне он нашел порезанные на части кузова автомобилей или одного автомобиля. Мужчина регулярно занимается подводным плаванием, и он уверен, что год назад этих кузовов на дне не было.

«Порезанные кузова автомобилей, которых еще год назад не было. Может быть, это один автомобиль или несколько», – сказал Олег.

Когда житель Горловки протер поверхность, стало ясно, что авто под водой – вишнево-красного цвета.