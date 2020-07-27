Из-за Крыма и Донбасса: Глава МИД ФРГ пока «не видит шансов» для возвращения РФ в G7

Германия выступает против возвращения России в состав G7 и тем самым расширения формата до «большой восьмерки». Об этом заявил министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас (Heiko Maas) в интервью Rheinische Post, пишет DW.com.

«Россия сама может внести наибольший вклад в то, чтобы эти двери (для нее, – ред.) открылись», – уверен глава внешнеполитического ведомства Германии. «G7 и G20 – это два формата, которые разумно согласованы друг с другом, у нас нет необходимости еще в G11 или в G12», – считает германский политик.

«Причиной исключения России стала аннексия Крыма и вмешательство на востоке Украины. До тех пор, пока у нас нет решения (этих проблем, – ред.), я не вижу никаких шансов (для возвращения РФ в «восьмерку», – ред.)», – подчеркнул Маас.

Отвечая на вопрос журналиста о том, не списала ли Европа Крым, глава МИД ФРГ заявил: «Мы не можем просто пожать плечами и принять к сведению, что в 21 веке границы в Европе просто так перекраиваются. Мы не посылаем сигналов Москве: когда будет урегулирован вопрос с востоком Украины, тогда будет урегулирован и Крым».

Хайко Маас признал, что сейчас отношения с Москвой «сложные» по многим направлениям. При этом германский министр добавил, что конфликты в Сирии, в Ливии и в Украине могут быть урегулированы только совместно с Россией. По его словам, Германия играет роль посредника в Ливии и совместно со Францией – в Донбассе. Тем не менее Россия тоже должна «внести свой вклад», – что на востоке Украины, по мнению Мааса, происходит «очень медленно». Глава МИД ФРГ также напомнил, что в начале июля Москва заблокировала проект резолюции Совета Безопасности ООН по продлению трансграничного механизма оказания гуманитарной помощи Сирии.