НВФ держат в плену женщину, задержанную на КПП «ДНР» в 2017 году

Представители незаконных вооруженных формирований (НВФ) на неподконтрольной украинским властям части Донетчины задержали наркозависимую женщину, которая принимала препараты заместительной поддерживающей терапии. «Суд» «приговорил» ее к 11 годам тюрьмы. Об этом сообщает «Медійна ініціатива за права людини» («Медийная инициатива за права человека»).

Наталья Зеленина – соцработник благотворительного фонда «Клуб Рассвет». Представители НВФ задержали ее 5 ноября 2017 года на КПП в Еленовке.

Женщина постоянно проживала в Донецке, но часто ездила в Винницу. Она наркозависимая и ВИЧ-положительная, поэтому получала в Винницком наркодиспансере препарат заместительной поддерживающей терапии. В Донецке такой возможности давно нет – запасы 2014-го года закончились, а новую партию доставить невозможно. Употребление же таблеток для Зелениной – единственный шанс избавиться от зависимости и жить нормальной жизнью. Но именно они стали причиной ее задержания. При проверке вещей представители НВФ обнаружили препарат и обвинили Наталью в контрабанде наркотиков.

Коллега задержанной по Наталья Безелева рассказывает, что после задержания Зелениной не предоставили экстренную помощь, которая необходима после прекращения приема препарата. «Я считаю, ее пытали, ведь следствием резкого прекращения лечения является болевой синдром, очень тяжелый», – говорит она.

Почти с первых дней Зеленина находилась в СИЗО Донецка. Сначала друзья старались не разглашать информацию, и сама Наталья была уверена, что «суд» освободит ее, ведь заместительная терапия не запрещена на неподконтрольной территории.

Однако «суд» «приговорил» женщину к 11-летнему сроку заключения «за распространение наркотиков» и «за преступление против нравственности и народа». Сейчас женщину должны перевести в женскую колонию в Снежном.

«Накануне задержания Наталья уже была готова выезжать из оккупированной территории, мы понимали, что со временем ей находиться в Донецке станет опасно. С поисками работы мы хотели помочь. Но дело в том, что Наташа не могла оставить в Донецке свою пожилую маму», – говорит Безелева.

Сейчас именно мама заботится о дочери и передает передачи.

По словам коллеги Зелениной, Служба безопасности Украины внесла фамилию Натальи в список на обмен, однако НВФ не подтверждают ее содержание. Сама же Зеленина в ОРДЛО обращалась к представителям «администраций» с просьбой внести ее в список с той стороны, но получила отказ – мол, «осуждена» не по «политической статье».