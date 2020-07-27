За сутки COVID-19 в Украине заболели 807 человек

За минувшие сутки COVID-19 в Украине заболели 807 человек. Как передает корреспондент «Донецких новостей», такие данные сегодня, 27 июля, в ходе брифинга озвучил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«За минувшие сутки заболели 807 человек. Из них 65 детей, а также 43 медработника. Был госпитализирован 161 человек. Зафиксированы 11 летальных случаев. При этом выздоровели 315 пациентов. В целом за все время пандемии заболели 65 656 человек. Из них 4 661 ребенок и 8 380 медработников. При этом в целом выздоровели 36 122 человека. Летальных случаев – 1 616», – сказал Степанов.

Глава Минздрава также сообщил, что за минувшие сутки наибольшее количество зарегистрированных случаев зафиксированы во Львовской (120), Ивано-Франковской (96) и Ровенской (78) областях, а также г. Киеве (70).

По данным Минздрава, на утро сегодняшнего дня в Донецкой области зафиксированы 850 случаев COVID-19, в Луганской – 120 случаев.