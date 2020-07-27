Сводка из зоны ООС за 26 июля: Версии сторон конфликта

За минувшие сутки зафиксированы 13 обстрелов украинских позиций со стороны незаконных вооруженных формирований (НВФ). НВФ вели огонь в том числе с применением запрещенного Минскими соглашениями вооружения. В результате обстрелов со стороны противника один украинский воин был ранен. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

НВФ вели обстрелы украинских позиций у Водяного, Пивденного, Широкино, Пищевика, Песок, Опытного и Лебединского – из минометов калибрами 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем, вооружения БМП, стрелкового вооружения, применялся также БПЛА.

Недалеко от Счастья противник использовал снайперское оружие, а вблизи Авдеевки НВФ выпустили 3 реактивных снаряда калибром 122 мм и вели огонь из минометов калибром 82 мм, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, накануне полного и всеобъемлющего режима прекращения огня противник осуществил очередную провокацию неподалеку Новомихайловки и совершил минирование украинских позиций противопехотными минами ПОМ-2 с помощью противотанковых гранатометов. Такие мины запрещены Оттавской конвенцией и изготавливаются исключительно в Российской Федерации. ПОМ-2 устанавливаются дистанционно и имеют период самоликвидации от 4 до 100 часов.

В штабе подчеркнули, что коварство провокации состоит в том, что вскоре, уже во время действия перемирия, мины могут сдетонировать. А взрыв будет расцениваться, как обстрел со стороны украинских позиций или подрыв украинских воинов на собственных минах.

Также НВФ продолжали обстреливать жилые дома. Так, 26 июля с направления неподконтрольной Яковлевки в сторону Авдеевки противник применил минометы калибра 82 мм. В результате обстрела один из мин попала в крышу дачного дома, что привело к разрушению здания и пожару. Кроме того, во дворе также обнаружены две воронки, вероятно, от попадания мин калибром 82 мм.

На участках разведения №1, №2 и № 3 обстрелы не зафиксированы.

В «ДНР» сообщают, что «не зафиксировали нарушений перемирия со стороны силовиков Киева, начиная с 00:01 27 июля текущего года».

В «ЛНР» свою версию ситуации на линии соприкосновения на момент подготовки материала не обнародовали.