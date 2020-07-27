Обстрелы Зайцево: Спасатели трижды за сутки выезжали тушить пожары

За минувшие сутки спасатели ГСЧС трижды привлекались к тушению пожаров, произошедших в результате обстрелов пгт Зайцево* (Бахмутский р-н, Донецкая обл.). Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Донецкой области.

Так, в 12:20 в ГСЧС поступило сообщение о возгорании, которое произошло в результате обстрела в окрестностях ул. Мануильского. Огнеборцы, которые прибыли на место происшествия выяснили, что горит сухая трава на открытой территории. Спасатели локализовали пожар в 13:59 и ликвидировали в 14:55. Огнем уничтожена сухая трава на площади 1 га.

В 13:01 поступило сообщение о пожаре, который произошел ул. Базанова. На месте происшествия спасатели выяснили, что происходит горение двух заброшенных деревянных одноэтажный сооружений. Пожар был локализован в 14:35 и ликвидирован в 16:18. Сооружения полностью уничтожены огнем.

Уже в 15:10 в результате обстрелов произошел пожар на ул. Попова. По прибытию спасатели установили, что в результате обстрелов горят два заброшенных одноэтажных сооружения. Бойцы ГСЧС локализовали пожар в 15:56 и ликвидировали в 17:07.

Всего к тушению пожаров привлекались 15 человек личного состава и 3 единицы техники.

*Поселок Зайцево в мирное время относился к Горловке. Сейчас он разделен линией разграничения: одна часть находится на украинской стороне и переподчинена Бахмутскому району (часть поселка местные жители называют Жованкой), вторая – под контролем «ДНР» и относится к Горловке.