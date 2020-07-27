Новые случаи COVID-19 не выявлены: В «ДНР» закрывали лабораторию

В «ДНР» за сутки не выявлен ни один случай заболевания COVID-19, в связи с тем, что не проводились исследования. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба «минздрава ДНР».

«26 июля исследования на заболевание COVID-19 не проводились в связи с тем, что лаборатория находилась на санобработке», – заявили в «минздраве».

Всего по состоянию на 10:00 27 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 в «ДНР» – 1648:

на лечении – 804 пациента,

выписаны – 747 человек,

летальных случаев – 97.

«С подтвержденным диагнозом COVID-19 в условиях стационарных отделений находится 203 человека и 549 на амбулаторном лечении; находятся на обсервации – 353; 1840 человек (за сутки – 84) – находятся на самоизоляции на дому». – уверяют в «ДНР».