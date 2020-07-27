На Луганщине 30 человек продолжают лечение от COVID-19

В Луганской области за минувшие сутки новые случаи заболевания коронавирусом COVID-19 не зафиксированы. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба Луганской облгосадминистрации.

Как уточнили в облгосадминистрации, за сутки выздоровел один человек.

По состоянию на 27 июля в Луганской области подтвержден 121 случай коронавирусной болезни, из них:

выздоровели – 90 человек;

продолжает лечение – 30 человек (8 человек – в больницах, 22 человека – амбулаторно);

умер – 1 человек.

«Заполненность коек в учреждениях здравоохранения, определенных для госпитализации пациентов с подтвержденным случаем COVID-19, – 4,85%», – отметили в пресс-службе.