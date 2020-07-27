Доступное жилье : Экономист назвал главную проблему ипотеки

В VI квартале НБУ ожидает массового запуска ипотеки. Сейчас Нацбанк призывает банки снижать ставки по кредитам. Поможет ли это оживить рынок ипотеки, рассказал экономист Виктор Скаршевский в эфире канала «Украина 24».

«Есть ли у украинцев деньги на ипотеку – это ключевой вопрос. Если у человека нет денег, чтобы 15-20 тыс. в месяц тратить на погашение ипотечного кредита, то даже низкие ставки не помогут. Часть граждан имеет доход, который позволит взять ипотеку под относительно низкие проценты – 10, а еще лучше 5. Но большинство граждан этим воспользоваться не смогут. Движение в правильном направлении – снижение процентных ставок, – но многое будет зависеть от доходов населения, а они, к сожалению, низкие», – сказал он.

Экономист отметил, что даже при еще более низких ставках большого притока желающих взять ипотеку вряд ли стоит ожидать.

«5%, конечно, будет лучше текущих 13-14%, но здесь прежде всего будет играть роль наличие денег и наличие стабильного дохода. Ведь просто так кредиты не даются. Для того, чтобы взять ипотечный кредит, нужно иметь зарплату в 25-30 тыс. грн, что для большинства украинцев очень высокая зарплата. Удешевление ипотеки, конечно повлияет на расширение, но это будет не столь масштабно, как планируется», – сказал он.