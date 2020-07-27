Ломбард, супермаркет, зелень: Как сегодня выглядит район площади Буденного в Донецке (Фото)

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит центр Буденновского района.

В частности, мужчина побывал на площади Буденного. Памятник Буденнову установлен у здания, которое сейчас занимает детская больница – через дорогу от площади.

Неподалеку расположена школа №119. На 1-м этаже ранее широко известного универмага «Прогресс» сейчас разместили «Первый республиканский супермаркет». С другой стороны – несколько небольших магазинчиков, ломбард, обмен валют.

На самой площади высажены различные растения, установлена детская площадка.

«Зелень, порядочек у нас в центре района», – отметил дончанин.

С площади открывается красивый вид на жилмассивы и терриконы.