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Ломбард, супермаркет, зелень: Как сегодня выглядит район площади Буденного в Донецке (Фото)

27.07.20 12:16
Донецк
Донецк / Фото: youtube.com

Житель неподконтрольного украинским властям Донецка показал, как сегодня выглядит центр Буденновского района.

В частности, мужчина побывал на площади Буденного. Памятник Буденнову установлен у здания, которое сейчас занимает детская больница – через дорогу от площади.

Неподалеку расположена школа №119. На 1-м этаже ранее широко известного универмага «Прогресс» сейчас разместили «Первый республиканский супермаркет». С другой стороны – несколько небольших магазинчиков, ломбард, обмен валют.

На самой площади высажены различные растения, установлена детская площадка.

«Зелень, порядочек у нас в центре района», – отметил дончанин.

С площади открывается красивый вид на жилмассивы и терриконы.

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