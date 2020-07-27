Усиление режима прекращения огня: В Минобороны пояснили, что это означает

Согласно договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, предусматривается ряд мер для обеспечения «усиления» режима прекращения огня на Донбассе. Среди них – запрет применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня, 27 июля, на официальном сайте Минобороны.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ 22 июля 2020 года, руководством Вооруженных Сил Украины издан приказ о прекращении огня, предусматривающий введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые имеют целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия», – говорится в сообщении.

В частности предусматривается:

запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;

запрет на применение огня, включая снайперский;

запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;

эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам;

создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;

ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;

вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

Также отмечается, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

«СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата миссии», – резюмировали в Минобороны.

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» издали «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Аналогичный «приказ» обнародовали в «ЛНР».