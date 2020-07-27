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Усиление режима прекращения огня: В Минобороны пояснили, что это означает

27.07.20 11:51
Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

Согласно договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, предусматривается ряд мер для обеспечения «усиления» режима прекращения огня на Донбассе. Среди них – запрет применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов. Об этом говорится в заявлении, размещенном сегодня, 27 июля, на официальном сайте Минобороны.

«Во исполнение договоренностей, достигнутых в рамках ТКГ 22 июля 2020 года, руководством Вооруженных Сил Украины издан приказ о прекращении огня, предусматривающий введение дополнительных мер по усилению режима прекращения огня, которые имеют целью обеспечить соблюдение всеобъемлющего, устойчивого и бессрочного перемирия», – говорится в сообщении.

В частности предусматривается:

  • запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, а также запрет на использование любых видов летательных аппаратов сторон;
  • запрет на применение огня, включая снайперский;
  • запрет на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и их окрестностях, в первую очередь на объектах гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и помещения, открытые для общественности;
  • эффективное применение дисциплинарных мер за нарушение режима прекращения огня и сообщение о них координатору ТКГ, который сообщает об этом всем ее участникам;
  • создание и задействование координационного механизма реагирования на нарушения режима прекращения огня при содействии СЦКК в действующем составе;
  • ответный огонь в случае наступательных действий допускается только в том случае, если он открыт по приказу соответствующего руководства Вооруженных Сил Украины и руководства вооруженных формирований ОРДЛО после безуспешной попытки использовать вышеупомянутый координационный механизм. Об издании таких приказов будет уведомлена ТКГ;
  • вышеупомянутые меры не могут быть полностью или частично дезавуированы никакими другими приказами, в том числе тайными.

Также отмечается, что под наступательными действиями следует понимать любые попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе с целью проведения разведывательных или диверсионных действий.

«СММ ОБСЕ будет способствовать и оказывать поддержку сторонам в выполнении этих мероприятий, согласованных ими, без ущерба установленным процедурам информирования или любым другим аспектам полного выполнения положений мандата миссии», – резюмировали в Минобороны.

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» издали «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Аналогичный «приказ» обнародовали в «ЛНР».

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