Красный Крест передал гуманитарную помощь КП «Вода Донбасса»

Международный комитет Красного Креста передал коммунальному предприятию «Компания "Вода Донбасса"» гуманитарную помощь – тонну электродов для сварки. Об этом сегодня, 27 июля, сообщили в пресс-службе компании.

«Коллектив КП "Компания "Вода Донбасса" выражает огромную благодарность Международному Комитету Красного Креста в Украине за предоставленную в качестве гуманитарной помощи тонну электродов для выполнения сварочных работ на магистральных водоводах канала Северский Донец-Донбасс, поврежденных в результате боевых действий. Электроды диаметром 4 мм применяются для сварки во всех пространственных положениях, кроме вертикального, способом сверху вниз, диаметром 5 мм – для нижней сварки», – говорится в сообщении.