Мать с двумя детьми 2 недели ночевала на КПВВ «Новотроицкое»: Сегодня семье удалось проехать (Фото)

Гуманитарная миссия «Пролиска» доставила на КПВВ «Новотроицкое» продукты и воду тем, кто ожидает коридор для прохода. Об этом сообщает команда миссии.

Мать и двое детей, которые 2 недели ночевали в палатке спасателей на КПВВ «Новотроицкое», сегодня, 27 июля, смогли пересечь линию разграничения в Донецкой области в сторону неподконтрольной правительству Украины территории.

На данный момент на автобусной остановке у КПВВ «Новотроицкое» остаются 10 человек.

На выходных сотрудники гуманитарного центра «Пролиска – Волноваха» доставили людям питьевую воду и продуктовые наборы быстрого приготовления, которые были закуплены при финансовой поддержке UNHCR Ukraine – Aгентство ООН у справах біженців в Україні. Кроме того, с ожидающими продолжают работать психологи миссии.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Напомним, чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.