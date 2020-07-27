НВФ сорвали новое перемирие на Донбассе: Подробности

Новый режим прекращения огня на Донбассе начался сегодня в полночь, однако практически сразу же незаконные вооруженные формирования (НВФ) его нарушили. После этого сегодня утром противник еще раз атаковал позиции украинских военных. Об этом рассказал на брифинге командующий Объединенными силами Владимир Кравченко, пишет «Сегодня».

«Ситуация на линии разграничения стабильная и под контролем. К сожалению, со стороны противника в 00:20-00:45 был обстрел подразделений 36 отдельной бригады морской пехоты со стрелкового оружия, ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов. Потерь со стороны Объединенных сил нет. Наши подразделения пока молчат. Тот обстрел, который был ночью, угрозы жизни и здоровью личному составу не нес», – сказал он.

Также Кравченко сообщил, что около 9:00 в районе ответственности 79-й бригады противник совершил три выстрела по позициям украинских военных из ручного противотанкового гранатомета.

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» издали «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Аналогичный «приказ» обнародовали в «ЛНР».