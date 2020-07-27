Уже не переживаем за квартиру в Донецке: Переселенка обустраивает пансионат в Новой Ялте

В Новой Ялте (Мангушский р-н, Донецкая обл.) переселенка из временно неподконтрольного украинской власти Донецка Эльга обустраивает пансионат. Об этом сообщает Датский Совет по делам беженцев – Датская Группа по разминированию (DRC-DDG).

В свое время хюгге (датским понятием об уюте и счастье) заинтересовалась ее старшая дочь. Вскоре Эльга так загорелась этими идеями, что они уже несколько лет служат вдохновением для ее разных бизнесов. Сначала это был кофейный островок, дальше – кафе, потом пекарня, а теперь – пансионат. В трудную минуту DRC-DDG поддержали семью Эльги и помогли начать бизнес.

«К нам уже приезжали те, кто раньше ходил в нашу пекарню в Мариуполе. В пансионате я попыталась тоже воссоздать атмосферу хюгге и сделать место для комфортного отдыха с семьей», – рассказывает Эльга.

По ее словам, только благодаря гранту все получилось, так как семья уехала с Донецка без ничего.

Как бы не было тяжело, она находит в себе силы двигаться дальше. Вот и теперь, когда начались карантинные ограничения, она решила не ждать – ведь это непозволительная роскошь, когда у тебя трое детей – а сменить род деятельности.

«Многие владельцы кафе, с которыми я познакомилась в Мариуполе, так и не открылись после жесткого карантина. Если я буду ждать, то у нас на хлеб может не остаться. Сейчас обустраиваем пансионат в Новой Ялте. Планирую здесь оставаться. Раньше была тайная мысль, что мы вернемся домой, но эта мысль уже снята. Уже не переживаем ни за квартиру, ни за вещи, ни за то, что случилось. Двигаемся дальше, готовы принимать людей и оздоровлять в пансионате», – делится переселенка.