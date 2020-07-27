В «ДНР» решают, открывать ли КПП «Еленовка» три раза в неделю

«ДНР» рассматривает возможность открытия гуманитарного коридора на КПП «Еленовка» три раза в неделю. Об этом сегодня, 27 июля, сообщил «глава ДНР» Денис Пушилин, передают местные интернет-ресурсы.

«Сейчас гуманитарный коридор с Украиной на контрольно-пропускном пункте «Еленовка» работает 2 раза в неделю, может быть, будем добавлять еще третий день», – заявил Пушилин.

Он уверяет, что «пока полноценное открытие контрольно-пропускных пунктов невозможно из-за неблагоприятной эпидемической обстановки в Украине».

Ранее сообщалось, что в «ДНР» будут открывать гуманитарный коридор на линии разграничения через контрольно-пропускной пункт «Еленовка» по понедельникам и пятницам.

Выехать из «ДНР» по-прежнему можно при наличии прописки на подконтрольной Украине территории, въехать – по заранее согласованным спискам, прибывшие обязаны пройти двухнедельную обсервацию.

Напомним, чтобы попасть в разрешительный список «ДНР», нужно направить заявление в штаб «Здоровое движение» (контакты, «горячие линии» – здесь, как оформить заявление – здесь, образец заявления – здесь.). Находящиеся на подконтрольной Украине территории это могут сделать по электронной почте. Также от их имени могут лично подать заявление родственники, знакомые, коллеги, находящиеся в «ДНР».

При отсылке письма по электронной почте человек должен получить ответное сообщение от «робота», иначе письмо нужно переслать. Если не дослали необходимые документы, то переслать нужно опять весь пакет.

При этом в штабе «Здоровое движение» лишь принимают документы. А рассматривает их, принимает решение на пропуск, формирует список на въезд и определяет дату открытия линии разграничения – «республиканский» штаб по борьбе с коронавирусом. Заявки рассматриваются в среднем от 15 до 30 дней.