Под Полтавой четвертые сутки разыскивают сбежавшего в лес террориста

По состоянию на сегодня, 27 июля, полиция еще не задержала полтавчанина Романа Скрипника, который 23 июля захватил заложника, а затем отпустил его и скрылся в лесопосадке. Преступника ищут четвертые сутки. Об этом сообщила главный специалист отдела коммуникаций полиции Полтавской области Полина Ларина, передает «Украинская правда».

«Пока еще не задержали. Поиски продолжаются. Активно включились все работники полиции Полтавской области, используется и помощь Нацгвардии, спецназ, кинологи с собаками и специальная техника. Максимально весь человеческий и технический ресурс задействованы. Розыск продолжается и днем, и ночью», – сказала Ларина.

По ее словам, зоной поисков определен Миргородский район. Его разбили на квадраты, правоохранители прорабатывают населенные пункты, леса и поля, проверят здания и природные укрытия – поля кукурузы или злаковых.

Как отмечают в полиции, сложность розыска связана с тем, что трудно спрогнозировать действия беглеца. Кроме того, играет роль большая территория поиска и особенности природного ландшафта: правоохранители вынуждены по нескольку раз возвращаться к некоторым участкам, чтобы их проверить.

Напомним, что утром 23 июля в Полтаве мужчина взял в заложники полицейского, угрожал подорвать себя и его гранатой. Злоумышленником оказался 32-летний Роман Скрипник, который ранее был неоднократно судим. Его требования – освобождение от уголовного наказания за прежнее преступление. После переговоров обменял правоохранителя на полковника полиции, потребовал автомобиль и с новым заложником направился за пределы города. Машину сопровождала полиция и спецподразделения.

Позже злоумышленник посреди дороги бросил авто, отпустил заложника и скрылся в лесопосадке.