В больнице Запорожья умер жестоко избитый боец «Азова»

Утром 27 июля в реанимации больницы Запорожья от тяжелых травм, полученных после жестокого избиения, умер солдат полка «Азов» Олег Черевко с позывным «Смерть». Об этом сообщает сайт полка «Азов».

«Вечером 21 июля в родном городе, куда он прибыл на несколько дней в служебную командировку, его постигла трагедия. Ожидая жену под магазином, азовец не смог стерпеть нахальное поведение незнакомого мужчины, который приставал к прохожим девушкам. Наш побратим сделал ему замечание, за что получил удар в голову, результатом которого стала тяжелая черепно-мозговая травма, а именно – перелом основания черепа. Трое суток врачи боролись за жизнь азовца, и, к сожалению, вывести его из комы так и не удалось», – говорится в сообщении.

Олег служил в рядах зенитного ракетно-артиллерийского дивизиона полка, имел звание старшего солдата. Ему было 29 лет. Родом Олег из Запорожья.

Полк «Азов» выражает слова искренних соболезнований семье и друзьям погибшего. «Наше подразделение обещает, что не даст спустить с рук это преступление извергу, удар которого убил нашего побратима», – подчеркивают в «Азове».

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье избили военнослужащего батальона «Азов», который прибыл в кратковременный отпуск из зоны проведения Операции Объединенных сил. В течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался ранее судимый житель Запорожья 1991 г. р. В настоящее время он задержан.