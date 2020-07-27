США в 2021 году продолжат продажу Украине «Джавелинов» и патрульных катеров, – Ельченко

США в 2021 году продолжат продажу Украине «Джавелинов» и патрульных катеров. Об этом заявил посол Украины в США Владимир Ельченко в интервью «РБК-Украина».

«Будут продолжаться закупки "Джавелинов", они есть в программе помощи на 2021 год. Кроме того, уже сейчас "Джавелинами" будут вооружаться подразделения, которые будут направляться в зону проведения ООС. А это уже совсем другая расстановка сил. Конечно, мы будем размещать такое вооружение с учетом Минских договоренностей», – сказал посол.

В то же время он подчеркнул, что сейчас на первое место стоило бы поставить модернизацию украинского флота. Посол также напомнил, что в прошлом году Украина получила два корабля класса Island, а недавно США согласовали продажу Украине 16 скоростных катеров Марк VI, оснащенных всем необходимым оборудованием и даже пушками. По его словам, это – современные патрульные катера, которые США сами ввели в обращение лишь в 2015 году, до сих пор они никому их не передавали, теперь же они будут и у украинских ВМС.

«Главная цель этого состоит в том, чтобы прекратить российское доминирование в Черном и Азовском морях, американцы это признают, понимают и поэтому помогают нам», – сказал Ельченко.