В Кремле прокомментировали телефонный разговор Зеленского с Путиным

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал конструктивным и содержательным разговор президентов России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского. Об этом сообщает российский «ТАСС».

Телефонный разговор 26 июля президентов России и Украины – Владимира Путина и Владимира Зеленского – носил конструктивный и деловой характер. Об этом сегодня, 27 июля, сообщил Песков, отвечая на вопрос об атмосфере этой беседы лидеров.

«Что касается атмосферы разговора, то она была конструктивная, деловая, и разговор был содержательным», – сказал представитель Кремля.

Как ранее сообщила пресс-служба Кремля, в ходе телефонного разговора, состоявшегося по инициативе украинской стороны, «были подробно обсуждены различные аспекты урегулирования внутриукраинского кризиса, президенты также обменялись мнениями по ситуации вокруг пандемии коронавируса».

Напомним, что 22 июля участники Трехсторонней контактной группы договорились об очередном полноценном перемирии. С 27 июля, в частности, запрещены наступательные и разведывательно-диверсионные действия, использование любых видов летательных аппаратов на применение огня, включая снайперский, на размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах и окрестностях. За нарушение «режима тишины» вводятся дисциплинарные меры.

Ранее сообщалось, что в «ДНР» издали «приказ» о запрете ведения огня с 00:01 27 июля. Аналогичный «приказ» обнародовали в «ЛНР».