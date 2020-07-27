38 ножевых: В прокуратуре рассказали о жестоком убийстве таксиста несовершеннолетним

На Донетчине взяли под стражу 16-летнего подозреваемого в умышленном убийстве таксиста. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области, по ходатайству Волновахской местной прокуратуры суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток 16-летнему жителю с. Ольгинка (Волновахский р-н, Донецкая обл.), которого подозревают в умышленном убийстве (ч. 1 ст. 115 УК Украины).

«Досудебным расследованием установлено, что в ночь на 22 июля 2020 года юноша, находясь в с. Урзуф Мангушского района, нанял для поездки домой автомобиль марки "ВАЗ-2114" и при подъезде к месту назначения отказался платить за проезд определенную таксистом сумму. На этой почве между ним и водителем – 53-летним жителем с. Урзуф – возникла ссора, в ходе которой пассажир несколько раз ударил таксиста руками по голове и туловищу, от чего последний потерял сознание, а затем оттащил его к ближайшему водоему. Когда пострадавший пришел в себя, злоумышленник нанес ему 38 ножевых ударов в область туловища и бросил умирать среди тростника», – рассказали в прокуратуре и добавили, что похищенное с места преступления авто несовершеннолетний оставил во дворе знакомого односельчанина.

Продолжается досудебное расследование.

Как сообщалось ранее, на Донетчине несовершеннолетний парень убил таксиста.