Украинские миротворцы ООН будут участвовать в контроле прекращения огня на Донбассе

Украинских миротворцев ООН в ближайшее время планируют привлечь к контролю режима прекращения огня на Донбассе. Об этом сегодня, 27 июля, заявил на брифинге командующий Объединенных сил Владимир Кравченко, передает «РБК-Украина».

По его словам, с украинской стороны контролировать режим прекращения огня будут командиры подразделений, представители Совместного центра контроля и координации (СЦКК), а также военные, которые проходили службу в миротворческих подразделениях. Он также назвал спектр их полномочий.

«Только контроль. Контроль и доклады миссии ОБСЕ, чтобы международное сообщество и политики координировались и принимали соответствующие меры», – добавил Кравченко.

Напомним, согласно договоренностей, достигнутых во время заседания Трехсторонней контактной группы (ТКГ) 22 июля, предусматривается ряд мер для обеспечения «усиления» режима прекращения огня на Донбассе. Среди них – запрет применения всех видов огня, а также использования летательных аппаратов.