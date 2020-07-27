Новых дат встречи в Нормандском формате пока нет, – МИД Германии

Вопрос о дате возможной встречи министров стран Нормандского формата по урегулированию ситуации на Донбассе пока остается открытым. Об этом заявил официальный представитель МИД Германии Кристофер Бургер, передает «Интерфакс-Украина».

«Никаких новых дат пока нет, работа продолжается», – сказал Бургер, отвечая на вопрос журналистов.

Напомним, 26 июля президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Главы государств обсудили выполнение договоренностей, достигнутых во время «нормандского саммита» 9 декабря 2019 года в Париже. Договоренности касаются планов реализации Минских соглашений по урегулированию ситуации в зоне конфликта.