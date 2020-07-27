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Не думайте, что сумеете установить контроль над Украиной: Яценюк ответил Путину

27.07.20 14:49
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников
Арсений Яценюк / Фото из открытых источников

Лидер «Народного фронта», премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк 26 июля в своем блоге сделал громкое заявление по вопросу противостояния Украины и РФ.

«Вместо мира Кремль разворачивает новую спецоперацию вокруг Украины», – написал политик в ответ на сообщение Кремля о разговоре с президентом Зеленским.

«Президенту Путину стоит сказать несколько вещей. Первое. Все, что происходит на Донбассе и в Крыму, – это не "внутриукраинский кризис", как вы хотите подать. Это – прямая российская агрессия под вашим прямым руководством, и не надо изображать роль наблюдателя и посредника», – подчеркнул Арсений Яценюк в своем блоге.

Во-вторых, подчеркнул политик, «на украинской земле не будет выборов под дулами российских автоматов или по указаниям из Кремля»: «Вон из Украины. Мы сами разберемся с выборами».

Также Яценюк подчеркнул, что Украина никогда не будет выполнять Минские договоренности в российской версии.

«Не думайте, что сумеете установить контроль над Украиной. Не удастся», – отметил политик.

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