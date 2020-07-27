В Константиновке многопрофильная больница получила новое медоборудование (Фото)

Многопрофильная больница интенсивного лечения в Константиновке (Донецкая обл.) пополнилась новым медоборудованием и санитарным автомобилем. Об этом сегодня, 27 июля, сообщает пресс-служба городского совета.

Автопарк коммунального некоммерческого предприятия «Многопрофильная больница интенсивного лечения Константиновского городского совета» пополнился новым санитарным автотранспортом. Для оказания качественной, доступной, своевременной вторичной медицинской помощи за средства городского бюджета приобретен автомобиль марки Peugeot Rifter Access.

Отделение интенсивной терапии педиатрического профиля и анестезиологическое отделение больницы пополнились новой аппаратурой от Департамента здравоохранения Донецкой областной государственной администрации: получены два монитора пациента «Аguarius 8.4» и кислородный концентратор «HG 20».

Анестезиологическое отделение получило в качестве благотворительной помощи от АО «Керампром» портативный аппарат искусственной вентиляции легких CWH-2010 Праймед стоимостью 99 тыс. грн. Аппарат имеет широкие возможности для поддержания жизненных функций пациента, используется как стационарно, так и мобильно.