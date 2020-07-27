Военнослужащие ВСУ участвуют в восстановлении Донбасса, – командующий ООС

Кроме защиты государства от внешнего противника, Объединенные силы также принимают участие в восстановлении и развитии освобожденных городов Донецкой и Луганской областей. Об этом сегодня, 27 июля, рассказал на брифинге командующий Объединенных сил генерал-лейтенант Владимир Кравченко, передает «Прямой».

«Все обращают внимание только на одну функцию Вооруженных Сил Украины, это защита государства от внешнего врага. Однако Объединенным силам присуща и другая функция, это восстановление и развитие освобожденных городов Донецкой и Луганской областей. Благодаря скоординированному с местными органами власти взаимодействию только в этом году удалось восстановить 295 жилых домов в 12 населенных пунктах», – сказал он.

Также было скоординировано передвижение 5386 гуманитарных конвоев в районе проведения ООС от 47 международных, гуманитарных, благотворительных организаций и фондов, общим весом более 816 тонн.

«Восстанавливаются объекты дорожной инфраструктуры, сети энерго- и водоснабжения. Проведено 63 мероприятия по патриотическому воспитанию молодежи в 32 населенных пунктах в 108 школьных и дошкольных учреждениях. Оказана медицинская помощь около 13 тыс. человек гражданского населения», – отметил Кравченко.

Он также напомнил об организации тушения масштабных пожаров силами и средствами подразделений Объединенных сил.

«Помогали местному населению ликвидировать последствия стихии, оказывали медицинскую помощь, подвозили питьевую воду, расчищали с помощью инженерной техники подъезды к домам и дороги в населенных пунктах, помогали восстанавливать дома и объекты инфраструктуры», – сказал командующий ООС.