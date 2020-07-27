Бахмут: Что осталось от новой набережной за 12 миллионов (Фото)

В Бахмуте (Донецкая обл.) на реконструкцию набережной потратили свыше 12 млн грн. В рамках проекта установили 15 топиарных животных, а также озеленили территорию. Открыли живописную локацию на реке Бахмутка в ноябре 2019 года.

Но спустя менее года здесь завяли несколько сотен растений – кустарники, сосны, туи, розы. Часть деревьев срубили, часть «умерших» кустарников выкорчевали. У топиарных животных также завяли отдельные участки. Лишь единицы остались зелеными.

Одной из изюминок озеленения набережной стали арки, которые образуют «сросшиеся» ветви деревьев. Но часть из таких «зеленых» объектов сломана.

Сам тротуар, по которому ходят люди, и дорожки возле кустов выглядят опрятно, ведь здесь каждое утро убирают коммунальщики.

Река сейчас цветет, от нее идет неприятный запах. Здесь почти нет течи, а на поверхности воды много растительности.

Как отметила заместитель главы Управления развития городского хозяйства Бахмутской горсовета Надежда Трофимова, после реконструкции набережная передана на баланс КП «Бахмутский комбинат коммунальных предприятий». Здесь назвали предварительную причину засухи растений – они не прижились. «Не прижилось. Жара. Далеко ведь не каждое приживается растение», – пояснили в приемной КП.

В питомнике «Брезенец» в Краматорске тоже знает за ситуацию с набережной и объясняют, что не могло «не прижиться» так много растений. «Самое главное – надо было поливать. Вот сейчас, в такую засуху, хотя бы через день поливать. Это минимально. Ведь сейчас ветрено и сухо. То есть люди, видимо, высадили все правильно, все вовремя, а дальше за растениями должен был кто-то присматривать. Но никто не поливал», – рассказывает эксперт по растениеводству питомника Тамара Шулепова.

На портале Prozorro указано, что реконструкцию и озеленение набережной проводил подрядчик ООО «Будремсервис». В документации указаны и цены на растения: